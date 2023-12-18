 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfek, 725 adet 7.62 mm fişek, 450 adet 5.56 mm fişek ve 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü bulundu.

Hakkari\'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
18.12.2023 - 21:49,
Abone Ol

Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet mavzer tüfek, 725 adet 7.62 mm fişek, 450 adet 5.56 mm fişek, 16 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Hakkari, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan nükteli paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan nükteli paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12
Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38
Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20
Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Son Dakika
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:38 Galatasaray Kulübü'nden açıklama var! İşte hastaneye kaldırılan Başkan Özbek'in sağlık durumu
18:20 Macaristan Başbakanı Orban'dan Erdoğan'a: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
18:19 Kassam savaşçıları Gazze'de İsrail askeri aracını havaya uçurdu
18:14 8 kurşunla vurulup 21 gün boyunca içerisinde ceset olan odada tecavüze uğrayan kadın konuştu
18:06 Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ile oğlu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 21:50:48. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement