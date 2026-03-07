Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Hakkari- Çukurca kara yolu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu Şorte Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Askeri araç ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ