Hakkari- Çukurca kara yolu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu Şorte Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Askeri araç ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?