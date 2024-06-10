Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

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Hakkari'de dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakkari - Çukurca karayolu Olgunlar köyü civarında dün sivil otomobilleriyle Zap deresine uçan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Gazipaşa nüfusuna kayıtlı matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız, dün hayatını kaybetmişti. Ayşe öğretmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulunda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Öğretmen eşiyle kazada yaralanan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız'ın meslektaşları hastane önüne akın etti. - HAKKARİ