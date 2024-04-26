Hakkari'de Vatandaş Dereye Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Vatandaş Dereye Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın Katramas Deresi'ne düştüğü bilgisi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Keskin'in dereye düşmesiyle ilgili olarak köprü ve dereye ilişkin güvenlik önlemlerinin alınmaması eleştirildi.

26.04.2024 12:15
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Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın Katramas Deresi'ne düştüğü bilgisi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen AFAD ekipleri, halatlarla dere kenarına inerek çubuk yardımıyla arama çalışması başlattı. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz yetkililerden bilgi alırken sağlık ve itfaiye ekipleri de hazır bekletiliyor.

Çalışmalara katılan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Vahap Ataman, "Mahalle sakinleri, demir çubukları ve korkulukları tahrip olan köprü için defalarca şikayette bulundu. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Köprü ve dere çok tehlikeli. Günde yüzlerce aile buraya pikniğe gelirken, yüzerce öğrenci de bu köprüden geçiyor. Bu sabah yine bahçesine giden yaşlı bir amcamız bu köprüden dereye düşüyor. Şu an arama çalışmaları devam ediyor. Debisi yükselen dere her yıl can alıyor. Lütfen yetkililer dere boyunca ıslah çalışması başlatsın ve köprüyü onarsın" dedi.

Görgü tanığı Mustafa Taş ise köprünün karşı tarafında bahçe işleri yaparken yaşlı adamın bir anda kaybolduğunu belirterek, "Peşinden koştum fakat bulamadım. Geri dönüp ailesini aradım. Onlarda ekipleri aradı. Şu an arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Vatandaş Dereye Düştü, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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