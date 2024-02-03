Hakkari\'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem Sonrası Uzmanlardan 7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı

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İstifa mı etti görevden mi alındı? Karar metnindeki detay dikkat çekti

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Hakkari depremi sonrası aynı yeri işaret eden deprem uzmanları 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu. Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılına günler kala, uzmanlardan korkutan bir uyarı daha geldi.

NACİ GÖRÜR BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra Bitlils-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde stres yüklendiğine dikkat çekti. Görür, "Hakkari-Çukurca, Kayalık'ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde. Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus gözardı edilmemelidir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Hakkari'nin Kayalık ilçesini işaret eden Ahmet Ercan, bölgenin 7 büyüklüğünde bir depreme gebe olduğunu söyledi. Ercan, "06.09'da Hakkari- Kayalık Çukurca'da ola M4,1 lik küçük deprem ortamın gerilmekte olduğunu gösteriyor. Bölge gelecekte M7 dolayında bir depreme gebedir. Zamanı bilmiyorum." dedi.

HAKKARİ'DE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'deki sabah saat 06.09'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.