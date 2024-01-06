Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 3.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20.25'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı. - HAKKARİ
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