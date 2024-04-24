Hakkari Valisi Ali Çelik, sınır hattında incelemelerde bulundu

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Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı uzmanlarıyla sınır hattında bulunan üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Derecik ilçesinde bulunan Şehit Piyade Er Coşkun Sekmen Üs Bölgesi ile Şehit Piyade Er Abdurrahim Zencir Üs Bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı uzmanları ile güvenlik tedbirlerine ilişkin incelemeler yapan Vali Çelik, devam eden çalışmalar konusunda ilgili birimlere talimatlarını ileterek görevlerinde kolaylıklar diledi. - HAKKARİ