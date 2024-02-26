Hakkari-Van karayolunda Minibüsün üzerine çığ düştü: 1 ölü, 12 yaralı

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Hakkari- Van kara yolu Güzeldere mevkiinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan yolculardan biri hayatını kaybetti.

Nevzat Alter'in Hakkari'den edindiği bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Hakkari-Van kara yolundaki Güzeldere mevkiinde meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya giden yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çığın düşmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüs içerisinde bulunan yolcuların bazıları kendi çabası, bazıları ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk bilgilere göre yolculardan bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Çığın meydana geldiği bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve Jandarma ekibi sevk edildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan çığa ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti: "Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."