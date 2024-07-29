Hakkari-Van Karayolunda 2 Tır Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika
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Hakkari-Van Karayolunda 2 Tır Kafa Kafaya Çarpıştı

Hakkari-Van karayolunda bulunan Yeni Köprü yakınlarında meydana gelen kazada, isimleri ve plakaları öğrenilmeyen 2 tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

29.07.2024 12:22
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Hakkari- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü yakınlarında 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, öğlen saatlerinde Yüksekova, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan Yeni Köprü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen 2 tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari-Van Karayolunda 2 Tır Kafa Kafaya Çarpıştı - Son Dakika

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