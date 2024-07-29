Hakkari-Van Karayolunda 2 Tır Kafa Kafaya Çarpıştı

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Hakkari- Van karayolunda bulunan Yeni Köprü yakınlarında 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, öğlen saatlerinde Yüksekova, Hakkari ve Van üçgeninde bulunan Yeni Köprü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen 2 tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlattı. - HAKKARİ