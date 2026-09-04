Hakkari Yüksekova'da açık rögar çukuruna çarpan minibüste 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da açık rögar çukuruna çarpan minibüste 6 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova\'da açık rögar çukuruna çarpan minibüste 6 kişi yaralandı
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Yüksekova'da seyir halindeki minibüs, yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarptı. Kazada araçtaki 6 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki minibüsünün yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında meydana geldi. Kamışlı köyüne ait 30 AAK 855 plakalı minibüs, seyir halindeyken yol kenarında kapağı açık bırakılan rögar çukuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç savrularak yoldan çıktı. Kazada minibüste bulunan A.Ö., M.O., H.O., M.Ö., S.Ö. ve E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yüksekova, 3. Sayfa, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari Yüksekova'da açık rögar çukuruna çarpan minibüste 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da açık rögar çukuruna çarpan minibüste 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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