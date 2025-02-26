Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında hırsızlık, dolandırıcılık ve yaralama suçlarından hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen yol kontrol faaliyetinde hakkında açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, kadına karşı basit yaralama suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs Sülümenli beldesinde yakalandı. Şahıs Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR