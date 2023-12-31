 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü, bir kişi ise yaralandı. Cinayet büro dedektifleri tarafından yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

31.12.2023 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
Abone Ol

Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürülürken 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından cinayet büro dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, tabanca, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turgay O. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen K.D., N.D., S.C.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocasinan, Kayseri, Olay, Güvenlik, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede - Son Dakika


14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14
AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor

Son Dakika
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: Hal kompleksindeki cinayetin zanlıları adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement