Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kağıthane'de 45 yaşındaki Hasan Gürleyen, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gürleyen, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Gürleyen'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay, 26 Nisan Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı arkadaşlarıyla semtte bulunan bir halı sahaya giden Hasan Gürleyen, futbol oynamaya başladı. Maç başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra, kendisine gelen topu karşılayan Gürleyen, kaleye şut atışı yaptıktan sonra yere düştü. Tekrar ayağa kalkan Gürleyen, birkaç adım attıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yerden kalkamayan Gürleyen'in yardımına arkadaşları koştu. Gürleyen'in arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gürleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürleyen'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Gürleyen'in yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından haberi alan adamın yakınları yasa boğuldu.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Gürleyen, geçtiğimiz Pazar günü Sultan Selim Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.