Haliliye Belediyesi Zabıtası, Tatlı İmalathanelerini Denetledi

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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde baklava imalatı yapan işletmenin mutfağında 75 kilogram baklavalık unun kurtlandığı tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Haliliye Tarım İlçe Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gıda denetimlerini devam ettiren Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatlı imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Bayram öncesi vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptığı işletmeleri Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte inceleyen zabıta ekipleri, imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimini sağladı. İşletmelerin, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli kurallara uyması gerektiğini belirten ekipler, yapılan denetim esnasında baklava imalatı yapan bir işletmenin mutfağında 75 kilo baklavalık unun kurtlandığını tespit etti. Ekipler tarafından el konulan un, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere toplandı. Baklava imalatı yapan işletmeye yönelik ise idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA