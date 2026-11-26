Bursa'da eski sevgilisini çalıştığı güzellik merkezinde tabancayla başından vurarak öldüren ve sonrasında intihara kalkışan tutuklu sanık Halit Dertli, 4'üncü duruşmada ilk kez savunma yaptı. Eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini öne süren sanık, olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını iddia ederek, "Her yerde kan görünce intihar etmek istedim" dedi.

Olay, mart ayında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında faaliyet gösteren güzellik merkezinde yaşandı. Eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in çalıştığı iş yerine giden Halit Dertli, önce içerideki müşterileri ve çalışanları dışarı çıkardı, ardından kapıyı kilitledi. İkili arasında yaşanan tartışmanın sonrasında silah sesleri duyuldu. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli'yi kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Karadeniz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralanan Dertli ise tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

4'üncü duruşmada ilk kez konuştu

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Halit Dertli, hayatını kaybeden Nagihan Karadeniz'in oğlu ve taraf avukatları katıldı. Sağlık sorunları ve avukatının duruşmaya katılmaması sebebiyle daha önce savunma yapamayan Dertli, bu kez hakim karşısına çıktı ve olay gününü anlattı. Nagihan Karadeniz ile Ağustos 2023'te tanıştıklarını ve bir süre sevgili olduklarını belirten sanık, ilişkilerinin Haziran 2025'te sona erdiğini söyledi. Karadeniz'in borçlarını kapattığını ve güzellik merkezinde erkek müşterilerin bulunmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Dertli, ayrılığın ardından arkadaş gibi görüşmeye devam ettiklerini öne sürdü.

"Çocuklarımla tehdit edilince çok kötü oldum"

Dertli, olaydan yaklaşık bir ay önce eski sevgilisinin oturduğu yeni evi tesadüfen bulduğunu iddia ederek, kapısına yiyecek ve meyve bıraktığını, bu yüzden tehdit edildiğini savundu. Eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşının, kendisini telefonla arayan kişiler aracılığıyla tehdit ettiğini ileri süren sanık, "Çocuklarımın, eşimin ve benim adresimi söylediler. Çocuklarımla tehdit edilince gerçekten çok kötü oldum. Bunun üzerine ruhsatsız tabanca aldım" ifadelerini kullandı.

Olay günü güzellik merkezine konuşmak amacıyla gittiğini iddia eden Dertli, içeride bulunan müşterileri ve çalışanları dışarı çıkardığını, eski sevgilisiyle görüşmek istediğini söyledi. Sanık, Karadeniz'in kendisine gitmesini söylediğini belirterek, yeni erkek arkadaşının da iş yerinin kapısına gelip kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

"Ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Şeker ve tansiyon hastası olduğunu ifade ederek olay sırasında bilincini kaybettiğini iddia eden Dertli, "İnanın ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ama ateş ettiğimi hatırlıyorum. Nagihan Hanım, 'En sonunda beni vurdun ya' dedi. Sonra kapıdan 'Öldüreceğiz seni' diye sesler gelince oradan çıkamayacağımı anladım. Kapıya da ateş ettim" diye konuştu.

Eski sevgilisinin kanlar içinde olduğunu gördükten sonra intihara kalkıştığını anlatan sanık, tabancayı önce çenesinin altına, sonra şakağına dayadığını ancak silahın tutukluk yaptığını öne sürdü. Ardından iş yerindeki bıçakla bileğini kestiğini söyleyen Dertli, "Oraya gitme amacım sadece çocuklarımı olaydan çıkarmaktı. Dertleri neyse benimle halletmelerini isteyecektim. Çok pişmanım" dedi.

Telefonu incelenecek

Mahkeme heyeti, sanık ve taraf avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra Halit Dertli'nin cep telefonunun incelenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.