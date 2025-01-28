Halk TV'de Bilirkişi İfşası: 3 Gazeteci Gözaltında

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İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin ifşa edilmesi ve bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, gazeteci Seda Selek ve Barış Pehlivan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV, gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek hakkında söz konusu televizyon kanalındaki yayınıa bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini ifşa ettikleri, ayrıca bilirkişinin ismini hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettikleri gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Pehlivan ve Selek, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından akşam saatlerinde Halk TV kanalı yakınında gözaltına alınan Selek ve Pehlivan'ın emniyete götürüldüğü öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan televizyonun Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise İstanbul'a getirileceği öğrenildi. - İSTANBUL