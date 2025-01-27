Halk TV'de İzinsiz Telefon Görüşmesi Yayınına Soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında Başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddia edilmişti. İmamoğlu'nun ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülerek, 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Olaya ilişkin Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edildi. Söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen Barış Pehlivan ve Halk TV medya organının ilgili sunucusu ile yetkilileri hakkında 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' ve 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL