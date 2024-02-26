Haluk Levent, Deniz Akkaya\'ya karşı dava açtı

Sanatçı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski mankenin hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Haluk Levent'in Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabından Levent'e yönelik mesnetsiz iddialarda bulunduğu, bu iddiaları lanse ederken düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu, insanlarda güvensizlik ve telaş ortamı meydana getirdiği, yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olduğu, Levent'e 'dolandırıcı' diyerek hakaret ve iftiralarda bulunduğu ve dilekçede yer alan ifadelerin üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akkaya tarafından sosyal medyada müşteki Levent'e 'hırsız', 'nitelikli dolandırıcı', 'depremzedelerin parasını çalıyor' şeklinde paylaşımlarla Levent hakkında küçük düşürücü ve yanlış tanıtacak nitelikte ifadeler kullanıldığı, Akkaya'nın sosyal medyada yer alan iddialar ile kendisine ulaşan kişilerin söylemleri üzerine bu paylaşımları yaptığını belirttiği aktarıldı.
Şüpheli Akkaya'nın farklı zamanlarda Levent hakkında doğruluğu ispatlanmamış paylaşımlarla Levent'in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğinin belirtildiği iddianamede, haber içeriklerinin ise Levent'i küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu, ayrıca dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak müzakereler sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.
Şüpheli Akkaya'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, Akkaya'nın 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra AHBAP derneğine milyarlarca lira bağış yapıldığını, yardımların toplanmasından sonra bu derneğin toplanan yardımları amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atıldığını, ayrıca dernek başkanı olan Levent'in geçmişte hakkında 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' iddialarından ötürü birçok dava açıldığını söylediği belirtildi.
İfadesinin devamında ise Akkaya'nın, genel olarak bu iddiaları dile getirdiğini, amacının 'AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki yardımı gereği gibi değerlendiremediği ve halkın parasına sahip çıkamadığı' yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmek olduğunu, sadece kendi paylaşımlarıyla bu kişi hakkında kamuoyunda bir tepki oluştuğu iddiasını kabul etmediğini söylediği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Akkaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
Son Dakika › 3.Sayfa › Haluk Levent, Deniz Akkaya'ya karşı dava açtı - Son Dakika
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.
Erzincan'da yaşanan altın madeni faciasının ardından Elazığ'da da bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin toprak altında kaldığı belirtilirken, AFAD ve UMKE gibi ekipler olay yerine sevk edildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, 1 işçinin kurtarıldığını ve diğer 3 işçi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. AFAD ise gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.
Ekonomi Profesörü Seyfettin Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Haberler.com Youtube kanalında yaptığı faiz tahminleri gerçekleşti. Erdoğan, TCMB'nin artık faiz artırımına gitmeyeceğini ve bu durumun piyasaları zorlayacağını öngörmüştü. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da bu görüşe katıldığı ve faiz artırımına gitmediği görüldü.
Derya Uluğ'un son konserinde Şinanay şarkısını söylediği esnada Fenerbahçeli taraftara Galatasaray için küfrettirdiği konuşulunca cevap gecikmedi. Görüntülerinin tepki çekmesinin ardından videonun uzun halini yayınlayan Uluğ "Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki" diyerek küfrettirdiği söylentisini yalanladı.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu.
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor. Emeklinin bayram ikramiyesini yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaracak maddeyi de içeren 8. Yargı Paketi yeni haftada Genel Kurul'da ele alınacak. Yargılama süreçlerine ilişkin yeni düzenlemeler de getirecek teklife göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak.
LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı maçta Arda Güler büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken Real Madrid gol atınca deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili kararından vazgeçti. Maç sonu konuyla ilgili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" dedi.
Bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Bankaların emekli müşterilerine sunduğu promosyon başvuruları 29 Şubat'ta sona erecek. Emekliler, 10 bin ila 15 bin TL arasında alınabilecek promosyon ödemeleri için süreci yakından takip ediyor. Başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?