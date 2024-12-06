Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'de bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını açıkladı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına Hamas'tan misilleme geldi. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Tel El Hava mahallesinde bulunan 50 kişilik bir İsrail piyade birliğinin mayın saldırısı ile hedef alındığını bildirildi. Saldırıya ait fotoğraflar El Kassam Tugayları'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konu ile ilgili açıklama yapılmadı. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › Hamas, İsrail Birliğine Mayın Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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