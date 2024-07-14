Hamas, İsrail'in saldırıları ve tutumu nedeniyle ateşkes görüşmelerinden çekildi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in saldırıları ve tutumu nedeniyle ateşkes görüşmelerinden çekildi

Hamas üst düzey yetkilisi, İsrail'in saldırıları ve müzakereler sırasındaki tutumu nedeniyle ateşkes görüşmelerinden çekildiklerini açıkladı. İsmail Haniye, arabuluculara ABD tarafından çizilen ateşkes planının sona erdiğini iletti. Hamas yetkilisi, İsrail'in ciddiyetsizliği ve devam eden katliamlar nedeniyle müzakereleri durduracaklarını belirtti. Mısırlı yetkililer ise İsrail'in gerçek bir niyet taşımadığını ve müzakereleri sonlandırma riski taşıyan yeni şartlar öne sürdüğünü iddia etti.

14.07.2024 13:25
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Hamas üst düzey yetkilisinin Fransa medyasına yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır'a ABD tarafından ana hatları çizilen ateşkes planı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini iletti" dedi.

İsail'in dün güvenli bölge olarak ilan edilen El Mevasi Mülteci Kampı'na ve Şati Mülteci Kampı'ndaki camiye düzenlediği saldırıların ardından ateşkes görüşmeleri durdu. Fransa medyasına açıklamalarda bulunan Hamas'ın üst düzey yetkilisi, İsrail'in katliamları ve müzakereler sırasındaki tutumu nedeniyle ateşkes görüşmesinden çekildiklerini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, arabulucular Katar ve Mısır'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından ana hatları çizilen ateşkes planı üzerindeki görüşmelerin sona erdiğini iletti" dedi. Hamas yetkilisinin açıklamasına göre Haniye, İsrail'in ciddiyetsizliği, devam eden erteleme ve engelleme politikası ve silahsız sivillere yönelik devam eden katliamları nedeniyle müzakereleri durduracağını söyledi.

Yetkili, "Hamas anlaşmaya varmak ve saldırganlığı sona erdirmek için büyük bir esneklik göstermiştir. İsrail hükümetinin bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda ciddiyet göstermesi halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Mısır'dan "müzakereler sona erdi" iddiası

Mısırlı 2 yetkili tarafından müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. Mısırlı yetkililer, İsrail'i anlaşmaya varmak için gerçek bir niyet taşımamakla suçladı. İngiliz medyasına açıklama yapan yetkililer, İsrail heyetinin görüşülmekte olan bazı şartlara onay verdiğini, ancak daha sonra değişikliklerle geri döndüklerini veya müzakereleri sonlandırma riski taşıyan yeni şartlar öne sürdüğünü belirtti. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas, İsrail'in saldırıları ve tutumu nedeniyle ateşkes görüşmelerinden çekildi - Son Dakika

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