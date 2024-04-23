Hamas Sözcüsü: İsrail Gazze'de utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek - Son Dakika
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Hamas Sözcüsü: İsrail Gazze'de utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 200 gündür devam ettiğini belirterek, düşmanın ölüm ve yıkımdan başka bir şey elde edemediğini söyledi. Ubeyde, İsrail'in toparlanmaya çalıştığını ancak Gazze'deki direnişin sağlam olduğunu vurguladı.

23.04.2024 18:35
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Düşman bir bataklığın içinde, Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda. Utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 200 gündür devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, açıklamalarda bulundu. Ubeyde, Gazze Şeridi'nde 200 gündür devam eden savaşta "düşmanın ölüm ve yıkımdan başka bir şey elde edemediğini" belirterek, İsrail'in "hala toparlanmaya ve imajını düzeltmeye çalıştığını" söyledi.

Ubeyde, "Düşman bir bataklığın içinde, Gazze'nin kumlarına saplanmış durumda. Utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek. 200 gün geçti ve Gazze'deki direnişimiz Filistin dağları kadar sağlam" dedi.

İsrail'in saldırıları devam ettiği sürece direnişe ve saldırılara devam edeceklerini vurgulayan Ubeyde, "İşgal güçleri dünyayı tüm direniş gruplarını ortadan kaldırdıklarına ikna etmeye çalışıyor ve bu büyük bir yalan" dedi.

Hamas'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesine yönelik taleplerinden vazgeçmeyeceğini aktaran Ubeyde, "Düşman müzakerelerde verdiği sözleri tutmamaya çalışıyor ve zaman kazanmaya çalışıyor" dedi.

Ubeyde, ayrıca esirlerle ilgili olarak ise "zamanın kısa ve fırsatların az olduğu" uyarısında bulundu. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamas Sözcüsü: İsrail Gazze'de utanç ve yenilgiden başka bir şey elde edemeyecek - Son Dakika

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