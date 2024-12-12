Hamas'tan Ateşkes İçin önemli Adım - Son Dakika
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Hamas'tan Ateşkes İçin önemli Adım

Hamas, ateşkes müzakerelerinde İsrail askelerine itibaren geçici kalmasına izin verdi.

12.12.2024 11:28
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ABD medyasına konuşan Arap arabulucular, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için kilit bir talebinden vazgeçtiğini ve İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak Gazze'de kalmasına izin vereceğini iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları binlerce cana mal olurken, bölgede ateşkes sağlanması için müzakereler sürüyor. ABD'li Wall Street Journal Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Arap arabulucular, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması için kilit bir talebinden vazgeçtiğini ve İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak Gazze'de kalmasına izin vereceğini iddia etti. Arabulucular, İsrail ve Hamas'ın aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu 30 esirin serbest bırakılacağı 60 günlük bir ateşkesi değerlendirdiğini, İsrail'in de esirlere karşılık Filistinli tutukluları serbest bırakacağını ve Gazze'ye daha fazla miktarda insani yardım girmesine izin vereceğini söyledi.

"İsrail, Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmeyi kabul etti"

Hamas'ın pazar günü aralarında ABD vatandaşları, kadınlar, yaşlılar ve sağlık sorunları olanları içeren bir esir listesi sunduğunu bildiren haberde, listede yaşamını yitirmiş 5 esirin isminin de yer aldığı aktarıldı. Esirlerin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakılacağı ifade edildi. Haberde, İsrailli müzakerecilerin ateşkesin ilk aşamasında daha fazla esirin serbest bırakılması için baskı yaptığını ve Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmeyi kabul ettikleri belirtiliyor. İsrail'in arabuluculara Gazze'nin bazı bölgelerinde askerlerini yeniden konuşlandıracağını söylediği ancak şeridin kuzeyi de dahil olmak üzere bölgedeki varlığını kısıtlama önerisini reddettiği belirtiliyor.

Bir Arap diplomat ise dün Times of Israel'e yaptığı açıklamada, tarafların İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'ni sınırlayan ve ikiye bölen Philadelphi ve Netzarim koridorlarından çekilme şartları konusunda esneklik göstermeye istekli olduklarına dair işaretler olduğunu söyledi.

Hamas aylardır Gazze'deki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içermeyen bir anlaşmayı kabul etmeyeceği konusunda ısrar ediyordu. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas'tan Ateşkes İçin önemli Adım - Son Dakika

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