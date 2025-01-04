Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü yayınladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 456 gündür devam ederken, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yeni bir esir videosu yayınladı. Kassam Tugayları, 19 yaşındaki İsrailli esir asker Liri Albag'ın görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Hangi tarihte çekildiği bilinmeyen görüntüde Albag, 450 günden fazla bir süredir esir olduğunu belirtti. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › Hamas'tan İsrailli Esir Askerin Videosu - Son Dakika
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