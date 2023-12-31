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Osmaniye'de hamile eşini öldüren saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hamile eşini öldüren saldırgan tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu bıçaklayarak öldüren Salim Koyuncu, intihar girişiminde bulunduktan sonra tutuklandı. Olayın ardından hastanede tedavi gören Koyuncu, ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de hamile eşini öldüren saldırgan tutuklandı
31.12.2023 - 00:42,
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gün önce 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobilini uçuruma sürerek intihar kalkışan Salim Koyuncu tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Aralık'ta Kadirli ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Salim Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Osmaniye, Aralık, Mahkeme, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de hamile eşini öldüren saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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