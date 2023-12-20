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Hamzabeyli Sınır Kapısında 11 Bin 400 Kutu Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hamzabeyli Sınır Kapısında 11 Bin 400 Kutu Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Hamzabeyli sınır kapısının karşı kısmında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısında görevli gümrük memurları, panel iç kapıların iç boşluklarına gizlenmiş 11 bin 400 kutu kaçak sigarayı ele geçirdi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Fransa'ya grupaj eşya taşıyan Türk uyruklu M.A.'nın kullandığı yabancı plakalı tır gümrük yetkilileri tarafından, detaylı bir inceleme için seçildi. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Gümrük müfettişlerinin panel kapıların iç boşluklarına saklanmış halde, çok miktarda sigara bulduğu yerde fiziksel inceleme yapıldı. İki farklı ticari markaya ait, Türk vergi etiketli toplam 11 bin 400 paket sigara, beyan edilmemiş ve gizlenmiş olarak ele geçirildi. Şoförün sunduğu belgelere göre, davada, soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından Yambol Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen bir ön duruşma süreci başlatıldı. Lesovo Polis Departmanı tarafından yılbaşından bu yana 4 milyondan fazla sigara ele geçirildi. Yalnızca Aralık ayının başından bu yana Lesovo Polis Departmanı gümrük memurları yarım milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdi. Bu vakaya ek olarak, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden AB ülkelerine kamyonlarla taşınan çamaşır tozunda ve alüminyum kütüklerin boşluklarında çok miktarda kayıt dışı sigara ele geçirildi. - EDİRNE

Hamzabeyli Sınır Kapısında 11 Bin 400 Kutu Kaçak Sigara Ele Geçirildi
20.12.2023 - 10:20,
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Hamzabeyli sınır kapısının karşı kısmında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo gümrük kapısında görevli gümrük memurları, panel iç kapıların iç boşluklarına gizlenmiş 11 bin 400 kutu kaçak sigarayı ele geçirdi.

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Fransa'ya grupaj eşya taşıyan Türk uyruklu M.A.'nın kullandığı yabancı plakalı tır gümrük yetkilileri tarafından, detaylı bir inceleme için seçildi. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Gümrük müfettişlerinin panel kapıların iç boşluklarına saklanmış halde, çok miktarda sigara bulduğu yerde fiziksel inceleme yapıldı. İki farklı ticari markaya ait, Türk vergi etiketli toplam 11 bin 400 paket sigara, beyan edilmemiş ve gizlenmiş olarak ele geçirildi.

Şoförün sunduğu belgelere göre, davada, soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından Yambol Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen bir ön duruşma süreci başlatıldı.

Lesovo Polis Departmanı tarafından yılbaşından bu yana 4 milyondan fazla sigara ele geçirildi. Yalnızca Aralık ayının başından bu yana Lesovo Polis Departmanı gümrük memurları yarım milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdi. Bu vakaya ek olarak, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden AB ülkelerine kamyonlarla taşınan çamaşır tozunda ve alüminyum kütüklerin boşluklarında çok miktarda kayıt dışı sigara ele geçirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Hamzabeyli, Türkiye, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamzabeyli Sınır Kapısında 11 Bin 400 Kutu Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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