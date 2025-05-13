Hapis Cezaevi Kaçaklığı: 16 Yıl Cezalı Kadın Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 16 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olarak aranan şahıslara karşı çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak hakkında 16 yıl 9 ay 10 gün hırsızlık ve çeşitli benzer suçlardan 23 dosyadan aranma kaydı bulunan E.K. (62) isimli kadın şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN