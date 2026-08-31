Harmancık'ta Yangın Paniği - Son Dakika
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Harmancık'ta Yangın Paniği

Harmancık\'ta Yangın Paniği
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı, itfaiye müdahale etti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde samanlıkta başlayan yangın, yan tarafında bulunan eve sıçradı.

Yangın, Harmancık ilçesi Kışmanlar Mahallesi'nde bir samanlıkta meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Harmancık, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Harmancık'ta Yangın Paniği - Son Dakika

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