Hasankadı'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Hasankadı'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

Hasankadı\'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

Bartın'ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan bir inek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makinesi ve personelin çabasıyla inek, mahsur kaldığı bataktan kurtarıldı.

11.07.2024 18:53  Güncelleme: 19:03
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Bartın'ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı.

Hasankadı Beldesi Orman yolunda çamura saplanan bir inek yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Hasankadı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İş makinesi ve personelin yaklaşık 2 saat süren çabası ile inek mahsur kaldığı bataktan kurtarıldı.

İsmi açıklanmayan inek sahibi, yardıma yetişen belediye personeline ve Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu'na teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasankadı'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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