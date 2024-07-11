Hasankadı\'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı.

Hasankadı Beldesi Orman yolunda çamura saplanan bir inek yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Hasankadı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İş makinesi ve personelin yaklaşık 2 saat süren çabası ile inek mahsur kaldığı bataktan kurtarıldı.

İsmi açıklanmayan inek sahibi, yardıma yetişen belediye personeline ve Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu'na teşekkür etti. - BARTIN