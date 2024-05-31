Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Hasköy\'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Hasköy'de genç bir kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Nişanlı genç kızın, ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi tarafından dakikalarca takip edildiği anlar kameralara yansıdı. Polis olay yerinde şahsın elindeki poşette, 'Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim' yazılı bir not buldu.

31.05.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 5 sene önce ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen nişanlı genç kızın, olay öncesi şahıs tarafından dakikalarca takip edildiği anlar kameralara yansıdı. Polis olaydan sonra şahsın elindeki poşette, "Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazılı bir de not buldu.

Beyoğlu Hasköy'de dün saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıkmıştı.

Erzincan'dan gelip dehşet saçmıştı

Edilen bilgiye göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'den uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenilmişti. Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir'in takıntı haline getirdiği ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldiği öğrenilmişti.

Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti

Direkt olarak olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıkmıştı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşılmıştı. Öte yandan Özgür Kemal Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır yaralı şahıs ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Genç kızı takip ettiği anlar kamerada

Yaşanan olay öncesi Akdemir'in işe giden Başak Tekin'i dakikalarca takip ettiği anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın önden hızlıca yürüdüğü şahsın peşinden takip ettiği, bir süre sonra yanına gelip konuşmaya çalıştığı ancak kızın dinlemeden yoluna devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra da şahıs kızın önünü kesiyor.

"Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim"

Diğer yandan polis yaptığı incelemede ise şahsın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu. Polisin notu incelediğinde ise, "Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazıldığını gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hasköy, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:05:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement