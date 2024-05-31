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Hasköy'de genç kızın sokak ortasında öldürüldüğü cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. 5 sene önce ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen nişanlı genç kızın, olay öncesi şahıs tarafından dakikalarca takip edildiği anlar kameralara yansıdı. Polis olaydan sonra şahsın elindeki poşette, "Duydum ki nişanlanmışsın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazılı bir de not buldu.

Beyoğlu Hasköy'de dün saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin'i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürmüş, kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıkmıştı.

Erzincan'dan gelip dehşet saçmıştı

Edilen bilgiye göre Akdemir ile Tekin'in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin'in Akdemir'den uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenilmişti. Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin'i, Akdemir'in takıntı haline getirdiği ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Başak Tekin'in nişanlandığını duyan Akdemir'in, akşam Erzincan'dan otobüse binip sabah İstanbul'a geldiği öğrenilmişti.

Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti

Direkt olarak olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin'in adresine giden Akdemir'in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıkmıştı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşılmıştı. Öte yandan Özgür Kemal Akdemir'in "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Ağır yaralı şahıs ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Genç kızı takip ettiği anlar kamerada

Yaşanan olay öncesi Akdemir'in işe giden Başak Tekin'i dakikalarca takip ettiği anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın önden hızlıca yürüdüğü şahsın peşinden takip ettiği, bir süre sonra yanına gelip konuşmaya çalıştığı ancak kızın dinlemeden yoluna devam ettiği görülüyor. Bir süre sonra da şahıs kızın önünü kesiyor.

"Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim"

Diğer yandan polis yaptığı incelemede ise şahsın elindeki poşette el yazısıyla kağıda yazılmış bir not buldu. Polisin notu incelediğinde ise, "Duydum ki nişanlanmışsın. İnşallah iyi birini bulmuşsundur. Sen hep iyilerine layıksın. Senin karşında kafama sıktığım için özür dilerim" yazıldığını gördü. - İSTANBUL