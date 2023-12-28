Hassa\'da kayıp şahsın cesedi dere yatağında bulundu

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Her yerde arıyorlardı, dere yatağında cesedini buldular

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde kayıp olarak aranan 70 yaşındaki şahsın cesedi dere yatağında bulundu.

Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen 70 yaşındaki Mustafa Araplıoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi Vatandaşların ve ekiplerin çalışmaları neticesinde yaşlı adamın cansız bedeni Gülkent-Eğribucak deresi mevkiinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cesedi morga kaldırıldı. Öte yandan yaşlı adamın vücudunda yara ve bere olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.