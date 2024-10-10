Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

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Çevredekiler fark etmese Türkiye\'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı

İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala isimli şahıs, eşi Berivan Önala'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı. Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.