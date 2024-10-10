İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Erhan Önala isimli şahıs, eşi Berivan Önala'yı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı. Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti - Son Dakika
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