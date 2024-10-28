Hastanede Doktora Saldırı: Tutuklama

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İstanbul Şişli'de kayınpederinin ameliyatının ertelendiğini öğrenince doktora küfür edip sandalye ile saldıran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 25 Ekim'de Şişli'de faaliyet gösteren bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ameliyatın ertelendiğini söyleyen doktor ile hasta arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A. isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B. isimli doktora bağırmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı. Kaçarak uzaklaşan doktor, olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, doktora saldıran İ.C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL