Hatay Antakya'da kamyonetle çarpışan traktör ikiye ayrıldı, sürücü tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya-Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında traktör ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da kamyonetle çarpışarak ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya - Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında yaşandı. Kavşakta; seyir halindeki traktör ve kamyonet çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?