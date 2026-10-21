Hatay Arsuz'da 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay Arsuz'da 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 20 Ekim'de bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 20 Ekim'de şüpheli T.K.'nin Arsuz'daki ikametinde arama yapıldı. Aramada mutfak dolabına zulalanmış halde 4 kilo 621,80 gram esrar, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet captagon, 1 esrar öğütücü materyal ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 291 bin 210 TL, 560 dolar, 600 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelArsuzHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Arsuz'da 4 kilo 621,80 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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