Hatay\'da 25 Milyon TL\'lik Televizyon Dolandırıcılığı

Hatay'da nakliye esnasında toplam değeri 25 milyon TL'yi bulan 492 televizyonu teslim etmeyip mal sahibini dolandıran şahıslar polis ekiplerinden kaçamadı.

Nakliye esnasında 25 milyon TL değerinde 492 adet televizyonu mal sahibine teslim etmeyen şahıslar sırra kadem bastı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine 9 Temmuz ve 14 Temmuz tarihleri arasında kapsamlı güvenlik kamerası ile saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların neticesinde olayın şüphelileri; N.Y., A.E., B.Ç., C.Ç. ve H.Ç. adlı 5 şüpheli tespit edildi. Şahıslar, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Suça konu yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki 400 adet televizyon ise farklı noktalarda bulunarak asıl sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; N.A., A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı. - HATAY