Hatay'da 4 DEAŞ-El Kaide terör örgütü üyesi tutuklandı
HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde DEAŞ ve EL Kaide terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şahısların faaliyete bulunduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipleri şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, H.E., T.A., S.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da 4 DEAŞ-El Kaide Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?