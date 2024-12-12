Hatay'da 4 DEAŞ-El Kaide Üyesi Tutuklandı

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Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya onu konuşacak

Hatay'da 4 DEAŞ-El Kaide terör örgütü üyesi tutuklandı

HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde DEAŞ ve EL Kaide terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şahısların faaliyete bulunduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine ekipleri şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, H.E., T.A., S.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.