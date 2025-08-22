Hatay\'da 4 Katlı Bina Yıkıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, o anlar cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. - HATAY