Hatay'da aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı

Hatay\'da aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalarda, aranan 3 şahsı yakaladı. İskenderun ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve hükümlü kaçması suçlarından aranan O.Ç., hırsızlık suçundan aranan B.Y. ve yağma suçundan aranan S.K. gözaltına alındı. Olaylarla ilgili olarak O.Ç. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.02.2024 14:58
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Hatay'da aranması bulunan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; İskenderun ilçesinde uyuşturucu kullanmak ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan O.Ç., hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan B.Y. ve yağma suçundan aranan S.K yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarla ilgili olarak şüphelilerden O.Ç ve Y.B tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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