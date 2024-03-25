Hatay\'da asayiş uygulamasında 1295 kişi ve 1056 araç sorgulandı

Hatay'da İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1295 şahıs, 1056 araç ve 298 motosiklet sorgulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentin huzurunu ve asayişini sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 22 Mart tarihinde İskenderun genelinde yapılan uygulamalarda; 1295 şahıs, 1056 araç ve 298 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 4'ü aranan, 1'i kayıp 14 şahıs yakalanırken, 9 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi. Bu şahıslardan 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 tabanca, 29 fişek, 15 gram kannabinoid maddesi, 60 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. - HATAY
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Kadıköy'de kaldırımda yürürken bir kişiyi 'yan bakma' nedeniyle bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüpheliyi kısa süre içinde yakaladı. Yaralanan kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olayın kaldırımda yaşandığı ve 'yan bakma' sebebiyle gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Damlarca köyünde ava giden Recep Özer'in akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine ailesi ve akrabaları durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Özer'in cansız bedeni Yağmur Kuyusu mevkiinde bulundu. Ceset otopsi için Güçlükonak Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, kaçak kazı yapan Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakalayarak, kazıda kullanılan malzemelere el koydu. Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere karşı terör eylemleri kapsamında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verildi. Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de trafik akışını durdurup araç sürücüsünü bıçakla tehdit eden şüpheli ile aracına zarar verdikleri sürücüye tehditlerde bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K, B.S ve A.D. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çanta içerisine zulalanmış 196,01 gram metamfetamin ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Altınözü ilçesinde yapılan operasyonda A.K., Ö.F.M., A.A. ve H.K. isimli şahıslar kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler adli mercilere teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında hakkında 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibinin rutin devriye görevi esnasında, aranan şahıs kaçmaya başladı ve polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında, toplamda 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı. İskenderun Savaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleşen operasyonda, masada bulunan 2 bin 400 TL para ve 670 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı. İş yeri işletmecisi hakkında yasal işlemler yapılırken, kumar oynayan şahıslara toplamda 141 bin 350 TL idari para cezası uygulandı.
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