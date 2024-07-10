Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar - Son Dakika
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Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar

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6 Şubat depremlerinin ağır yıkım yaşattığı illerin başında gelen Hatay'da hurda toplayarak para kazanan şahıslar, at arabasıyla bu kez mazgal çalmaya başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların anbean mazgalı çaldıkları görülürken, iş yeri sahibi yaşanan olaya "Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanın da çalınmasından korkuyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

10.07.2024 09:09
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da hurda toplayarak para kazanan şahıslar, at arabasıyla mazgal çalma olaylarına devam ediyor. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların anbean mazgalı çaldığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

METAL ANLAMINDA NE BULUYORLARSA ÇALIYORLAR

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da hurda toplayarak para kazanan şahıslar kentte metal anlamında ne buluyorlarsa çalmaya devam ediyor. Antakya ilçesinde sıklıkla mazgal hırsızlıkları gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde sokak üzerine bulunan mazgal, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların anbean mazgalı çaldığı görüldü.

Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar

"ENDİŞELENİYORUZ, HER GÜN BİR ŞEY ÇALINIYOR"

At arabasıyla mazgalın çalındığını kameradan fark eden Semih Aydın, "Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Ben de 155 polisi aradım. HATSU'yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanın da çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı.

Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar

"AT ARABASIYLA 10 SANİYEDE KALDIRIP ALIYORLAR"

Güvenlik kamerasında gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kameraya da aldırış etmiyorlar. Bunlar tehlike arz ediyorlar. At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar. Araçlar fark etmezse düşer. Arabalar geçmesin diye el arabası koydum" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan: Bunu iş haline getirmişler maalesef, kolluk kuvvetleri bunu sattığı yeri tespit etse,bu hurdacılara yüksek ceza verse, işyeri kapatma cezası verse bunların önü daha kolay kesilir. 6 0 Yanıtla

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