Samandağ\'da bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'da bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir bahçede yaşandı. Bahçenin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında bahçenin büyük bölümü zarar gördü. - HATAY
