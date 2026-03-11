Samandağ'da bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Samandağ'da bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Samandağ\'da bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
11.03.2026 14:56  Güncelleme: 14:57
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangında bahçenin önemli bir kısmı zarar gördü.

Hatay'da bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir bahçede yaşandı. Bahçenin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında bahçenin büyük bölümü zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Samandağ, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Son Dakika

