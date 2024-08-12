Hatay'da başıboş sokak köpekleri tedirginlik yaratıyor - Son Dakika
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Hatay'da başıboş sokak köpekleri tedirginlik yaratıyor

Hatay\'da başıboş sokak köpekleri tedirginlik yaratıyor

Hatay'da başıboş sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede kalabalık gruplar halinde gezen sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor.

12.08.2024 09:09
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Hatay'da başıboş sokak köpeklerinin yaşlı kadının etrafını sardığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede kalabalık gruplar halinde gezen sokak köpekleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Depremin ardından insan yoğunluğunun azaldığı Antakya ilçesinde başıboş sokak köpekleri, kalabalık gruplar halinde gezerek vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde sayıları 10'u bulan sokak köpeklerinin yaşlı bir vatandaşın etrafını sardığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bölge halkı kalabalık gruplar halinde gezen sokak köpeklerine karşı sıklıkla tedirginlik yaşıyor.

"İşe giderken ve çocuklarımız okula giderken daha çok tedirgin oluyoruz ve korkuyoruz"

Sokak köpeklerinden korktukları için çocuklarını dışarıya çıkaramadıklarını ifade eden Tuğba Çelik, "Sokak köpekleri bayağı oluyor. Çocuklarımız rahat edemiyor ve korkuyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Köpekler dağlardan çok indiği için sabah daha erken saatlerde indikleri zaman hemen hemen 5-6 taneden fazla geziyor. Bu benim gördüklerimdi. Özellikle de kadınlar ve çocuklar daha çok korkuyor. Köpekler ısırmasalar da görüntüleri daha bir korkutuyor. İşe giderken, çocuklarımız okula giderken daha çok tedirgin oldukları için biraz da ondan dolayı korkuyoruz. Bu bir seneden beri bayağıdır var hatta daha fazla var. Şu ana kadar ısırılma görmedik ama daha çok görüntüleri korkutuyor. Sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde çıkamıyoruz. Çocuklarımız aşırı derecede korkuyorlar ve çıkamıyorlar" dedi.

"Motosikletli çocukları kovalıyorlar ve bazen de ısırma tehlikesi olabiliyor"

Köpeklerden dolayı sokaklarda gezemediklerini belirten Muhammed Çapar, "Motosiklet ile mesela iniyoruz ve köpeklerde üstümüze gelip kovalıyor. Kovaladıkları için buradan düşüyoruz. Çoğunluk buradalar. Buradan çıkıyorlar kovalıyorlar bizi. 7 köpek sürü halinde geliyorlar. Akşamları buradan aşağıya hiç inemiyoruz. Motosikletli çocukları kovalıyorlar ve bazen de ısırma tehlikesi olabiliyor. Okula ve işe gidenleri köpekler rahatsız ediyor ve kovalıyor. İnsanlar da bundan rahatsız oluyor. Akşamüstü çoğunluk buradan çıktığımız zaman bizi kovalıyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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