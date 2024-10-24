Hatay'da Berberde Çanta Paniği - Son Dakika
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Hatay'da Berberde Çanta Paniği

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Reyhanlı'da yabancı uyruklu iki kişi berbere bıraktıkları çanta nedeniyle paniğe neden oldu.

24.10.2024 12:58
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Hatay'da berberde şüpheli çanta paniği

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yabancı uyruklu 2 şahsın berbere bıraktığı çanta paniğe neden oldu. Ekipleri alarma geçiren olayda çantanın sahiplerinin gelmesiyle rahat nefes alındı.

Edinilen bilgilere göre; Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan berber dükkanına gelen 2 yabancı uyruklu şahıs, beraber getirdikleri çantayı berberde bırakıp dışarı çıktılar. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine paniğe kapılan berber, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen çanta sahipleri, çantanın içindekilerini polis ekiplerine gösterdi. Polis ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsı işlemler için emniyete götürdü. Çantanın sahibinin gelmesiyle rahat nefes alındı.

Hatay\'da Berberde Çanta Paniği
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Berberde Çanta Paniği - Son Dakika

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