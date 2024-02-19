Hatay'da Bir Araçta 49 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da Bir Araçta 49 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hatay\'da Bir Araçta 49 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan bir araç aramasında 49,09 gram metamfetamin maddesi bulundu. H.K. ve A.A.B. isimli kişilere yasal işlem başlatıldı.

19.02.2024 10:19
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 49,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilen bir denetimde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 49,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.K. ve A.A.B. isimli kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hatay'da Bir Araçta 49 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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