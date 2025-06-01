Hatay'da çocuklar arasında yaşanan kavga ailelerin karışmasıyla büyüdü. Yaşanan kavgada 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önünde çocuklar arasında yaşanan kavga sonrası yabancı uyruklu 2 aile arasında sözlü kavga kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı! 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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