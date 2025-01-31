Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir - Son Dakika
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Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 43 kişiye mezar olan Selim Köse Apartmanı davasında müteahhit, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Suçum varsa en büyük cezayı bana verin. O zaman da söylemiştim, apartmanda ölenlere kanım helaldir." dedi. Mahkeme, sanıkların tutuklanma taleplerini reddederek davayı erteledi.

31.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:58
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Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde Selim Köse Apartmanı 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 43 kişiye mezar oldu. Binanın müteahhidi Hasan Köse, şantiye şefi Mehmet Ezer (46), denetçiler Eysem Ezer (42) ile Gülseren Altundağ Tatlı (34) hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ASLİ KUSURLU BULUNDULAR

Binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları, bu nedenle 43 kişinin ölümünde "asli kusurlu" oldukları belirtilen 4 sanık, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Köse, Mehmet Ezer, denetçiler Eysem Ezer ile Gülseren Altundağ Tatlı, taraf avukatlar ile ölenlerin yakınları katıldı.

Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir

"APARTMANDA ÖLENLERE KANIM HELALDİR"

Duruşmada binada ölenlerin yakınları, şikayetçi olduklarını belirterek 4 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Müteahhit Hasan Köse, apartmanın yıkılmasında hiçbir sorumluluğu ve suçu olmadığını öne sürüp, "Benim bir suçum varsa cezamı çekmeye hazırım. Suçum varsa en büyük cezayı bana verin. O zaman da söylemiştim, apartmanda ölenlere kanım helaldir" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Diğer 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip, tutuklama taleplerinin reddedilmesini ve tutuksuz yargılanmak istediklerini söyledi. Savunmaların ardından savcı, verdiği ara mütalaada sanıkların tutuklanmasını talep etti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma taleplerini reddedip adli kontrol hükümlerinin aynen uygulanmasına karar vererek davayı erteledi.

"SANIKLAR BİR GÜN BİLE TUTUKLU KALMADI"

Duruşma sonunda davanın avukatlarından Seda Mutaf, 4 sanığın tutuklanmalarının gerektiğini belirterek, "Dosyada kendimizin de tespit ettiği, hukuki mütalaa alınarak tespit edilen hukuki hususlarla ilgili tutuklama talep ettik ancak günün sonunda bu sanıklar hakkında yine bir tutuklama kararı olmadan evimize dönüyoruz. Haftaya 6 Şubat depreminin 2'nci yıl dönümü geliyor ve bu sanıklar bir gün bile tutuklu kalmadı. 43 canın ölümüne sebep olan Selim Köse Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili bu sanıkların acil olarak tutuklanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir

"CİDDİ BİR CEZASIZLIK POLİTİKASI VAR"

Manisa Barosu Başkanı Avukat Sevgi Başak Yeşil Malay de Türkiye'de cezasızlık politikası olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde hem özel hem kamu gerçek ve tüzel kişileri açısından ciddi bir sorumsuzluk ve ciddi bir cezasızlık politikası var. Bizler hukukçular olarak bunun her aşamasında itirazen direngenlikle davaları takibi suretiyle sürekli karşısında oluyoruz. 1999 depremlerinde sorumlular adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılsaydı ve düzenlemeler ona göre yapılsaydı bugün burada olmak zorunda kalmayacaktık" diye konuştu.

Hatay\'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper Çelik:
    Ölülere Ceza verilirse hiç şaşırmayın 14 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizden de öyle Olsun 1 0 Yanıtla
  • omer yuceyurt:
    yapı denetim diye bir kurum var parayı alır hlc bir sorumluluk almaz hic bir yerde adını duymazsınız oysaki bütün inşaat larda inşaat yapı denetim sorumluluğundadır bu tür olaylar olunca yapı denetim ortadan kaybolur kimsede gel buraya demez 0 0 Yanıtla
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