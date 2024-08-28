Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı bireysel konteynerde yangın çıktı.
Yangın, Antakya İlçesi mobilyacılar sanayi sitesi içerisinde bulunan bireysel konteynerde meydana geldi. Konteynerden alevlerin yükselmesi sonrası vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında konteynerde hasar oluştu. - HATAY
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