Hatay'da Dilenci Yakalandı: Üzerinden 5 Bin TL Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da Dilenci Yakalandı: Üzerinden 5 Bin TL Çıktı

Hatay\'da Dilenci Yakalandı: Üzerinden 5 Bin TL Çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL para çıktı. Duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan şahsın üzerinde yapılan aramada 4 bin 911 TL para ele geçirdi. Paraya el konularak dilenci hakkında kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

29.07.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden yaklaşık 5 bin TL para çıktı. Dilenciye kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Dörtyol Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çaylı Caddesi'nde duygu sömürüsüyle dilencilik yapan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 4 bin 911 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıs hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü, Dörtyol, Zabıta, Hatay, Yerel Haberler, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Dilenci Yakalandı: Üzerinden 5 Bin TL Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:11:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Dilenci Yakalandı: Üzerinden 5 Bin TL Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement