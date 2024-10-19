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Hatay'da Elektrik Trafo Patladı

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Antakya'da gerçekleşen trafo patlaması vatandaşları tedirgin etti, güvenlik kamerasına yansıdı.

19.10.2024 10:31
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Elektrik trafosundaki patlama vatandaşları tedirgin etti: O anlar kamerada

Muhtar İbiş Hamzalı: "Bu patlamaların sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşları tedirgin eden trafo patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda gece saatlerinde patlama yaşandı. Büyük bir sesle patlayan trafonun ardından 5 mahallede elektriklerde kesilme yaşandı. Trafo patlaması mahalle sakinleri arasında korkuya sebep oldu. Depremzede vatandaşların paniğe kapılmasına neden olan trafonun patlama anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; patlamayla birlikte çevreye kıvılcım yayıldığı görüldü.

"Bu patlamalar sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz"

Trafolarda sık sık patlama yaşandığını dile getiren Biniciler Mahalle Muhtarı İbiş Hamzalı, "Evimin hemen bitişiğindeki trafoda patlama oldu. Evimizin balkonunda otururken oldu. Bu patlamadan 2 ay önce de böyle bir patlama oldu. Bu trafo patlamıştı. Bembeyaz bir ışık parladı ve patlama sesi de çok büyüktü. 20 yaşındaki kızım bile sabaha kadar yatamadı ve ağlayıp durdu. Patlamadan gelen alev topları üstümüze doğru geldi. Yani bir anda donup kaldık. Burada yaşayan insanlar korkmaya başladı. Zaten evimiz olmadığı için çok stresliyiz. Mahallemiz zaten yok oldu. Sağlam kalan mahallelerde bu şekilde sağlıklı yaşamıyor. Bu patlamaların sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz. Biz bir an önce bunu muhafaza edilmesini rica ediyoruz. Çocuklarımızın rahat bir uyku uyumasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Elektrik Trafo Patladı - Son Dakika

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