Hatay'da Cinayet: Kadını Sopayla Darp Edip Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da Cinayet: Kadını Sopayla Darp Edip Öldüren Şahıs Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kayıp olarak aranan R.Z. adlı kadını evine götürüp tahta sopa ile öldüren H.K., kadının çaldığı ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak tutuklandı. Olayın detayları, kadının kayıp müracaatı ile başladı ve şüphelinin cinayeti işlediği yer tespit edildi.

02.09.2024 20:55
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Hatay'da evine götürdüğü kadını sopayla döverek öldüren şahıs, polis ekipleri tarafından kadına ait çaldığı ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

İskenderun ilçesinde 26 Ağustos tarihinde 40 yaşındaki R.Z. isimli kadın için yapılan kayıp müracaatı üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; olayın şüphelisi 28 yaşındaki H.K'nin kayıp olarak aranan kadını kendi ikametine götürüp kafa kısmına tahta sopa ile vurarak öldürdüğü tespit edildi. Olayın şüphelisinin, kadının üzerinde bulunan; 3 adet burma bilezik, 1 adet bilezik, 1 adet bileklik, 1 adet kolye, üzerinde kan izi bulunan 3 adet yüzük ve 5 adet küpesini alarak, örtüye sardığı ve Modernevler Mahallesi otoban altı maden ocağı mevkinde yol kenarındaki kanala attığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren H.K yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Cinayet: Kadını Sopayla Darp Edip Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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